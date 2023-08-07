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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة: جريدة مسرحنا تتابع الآراء حول المهرجان القومي للمسرح 16

جريدة مسرحنا الإلكترونية
جريدة مسرحنا الإلكترونية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة “مسرحنا”، "831".. والذي استعرض آراء وأمنيات المسرحيين للدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري.

 

غلاف جريدة مسرحنا الإلكترونية 

 

العرض المسرحي «جنة كوكي»

واستهل العدد المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن عرض «جنة كوكي» والذي يقدم على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بينما استعرض العدد خبراً عن كتاب «مسرح يوسف وهبي» والذي صدر حديثاً عن دار المعارف للدكتورة أسماء بسام.

 

المهرجان القومي للمسرح 16

ويقدم العدد متابعة لأهم ما جاء بالمؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وفي السياق نفسه يقدم العدد متابعة لوقائع حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، فضلاً عن آراء وأمنيات المسرحيين للدورة 16 من المهرجان.

 

وفي باب نوافذ يكتب عيد عبد الحليم عن التنوع في مسرح خالد الصاوي، ويتناول د. سيد علي إسماعيل الجزء الثالث من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "نهاية معركة الفودفيل".

 

وفي باب رؤى تكتب جهاد طه حول عرض «حالة طوارئ» لفرقة قصر ثقافة بني سويف، ويكتب دكتور محمود كحيلة حول مدينة أحلام المخرج أحمد عبد الجليل والتي قدمت للطفل بقصر ثقافة المنصورة، كما يكتب أشرف فؤاد عن عرض تشارلي بعنوان "تشارلي.. الصعلوك المحترم.. عندما ينتصر الصمت للضعفاء".

 

كما حاورت الجريدة الفنان خالد العيسوي حول شخصية راشد السياف في «باب عشق» ومحطات في مشواره الفني.

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جريدة مسرحنا الإلكترونية 

يذكر أن جريدة مسرحنا الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيساً لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيساً لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

جريدة مسرحنا المهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة باب عشق مسرح نجيب الريحانى

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