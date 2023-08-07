أخبار الفن | تفاصيل الصلح بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز .. راغب علامة يوقف حفله بتونس لهذا السبب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

فى لفتىة إنسانية ، أوقف الفنان راغب علامة حفله فى مهرجان قرطاج الغنائي، وذلك من أجل التصوير مع إحدى المعجبات التى تعاني من مرض السرطان .

كشف الفنان راغب علامة، كواليس وتفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة 2023، وإحياء حفل غنائي.

قررت الشركة المنتجة لفيلم Barbie طرحه في السينمات السعودية يوم الخميس القادم ، وذلك بعد طرحه في عدد من الدول خلال الفترة الماضية أبرزها مصر .

حقق فيلم مارجو روبي الجديد Barbie إيرادات بلغت مليار دولار على مستوى العالم، بعدما تصدر البوكس أوفيس وشباك التذاكر العالمي خلال الأسابيع الثلاث الماضية.

كشفت نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن استعدادها لتقديم برنامج تليفزيوني ترصد من خلال حلقاته تفاصيل مشوارها الفني.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أواصل حاليًا التحضيرات للبرنامح مع المخرج الكبير عمر زهران ، وحتى الآن لم يتحدد موعد مبدئي لخروجه إلى النور.

شهد مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الحالية ال 67 ، حيث يعد واحد من اقدم المهرجانات في العالم ، حضور جماهيري ضخم .

المهرجان كان قد بدا خلال الايام الماضية ومن المقرر ان تستمر فاعلياته حتي يوم 12 من شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر عرض النسخة المرممة لفيلم باب الشمس للمخرج المصري يسري نصر الله هذه الدورة ، على أن يتم عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة القادمة .

انتهت الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد أن أثنت عليه وعلى موهبته في تصريحاتها الأخيرة.

ورد رمضان على تصريحات سميرة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"،وكتب:" شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه.

أعلنت المطربة مى فاروق عن موعد إحياء حفلها المرتقب بالقصيم بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور “إنسنجرام" والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل .

ونشرت شركة بنش مارك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تفاصيل حفل مي فاروق المقرر أن يقام في مدينة القصيم يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث كتبت: جمهور القصيم جاهزين نستمتع بالأجواء ‏الطربية مع الفنانة مي فاروق، ‏ضمن حفلات جولة المملكة 2023.