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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف إنساني.. راغب علامة يوقف حفله بتونس لهذا السبب

راغب علامة
راغب علامة

فى لفتىة إنسانية ، أوقف الفنان راغب علامة حفله فى مهرجان قرطاج الغنائي، وذلك من أجل التصوير مع إحدى المعجبات التى تعاني من مرض السرطان .

 

كشف الفنان راغب علامة، كواليس وتفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة 2023، وإحياء حفل غنائي.

وقال راغب علامة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" في فصل الصيف أحب أكون متواجد في العلمين ".

 

وأضاف راغب علامة :"  نأنل أن نكون عند حسن ظن المصريين وحب المصريين لي "، مضيفا:" لما بعمل أي حفلة بعمل حساب أي حفلة سأشارك فيها مستقبلا ".

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وتابع راغب علامة :"   من دلوقتي أنا بعمل حساب فعاليات مهرجان العلمين الجديدية العام المقبل".

 

وكان قد أحيا الفنان search راغب علامة حفلا غنائيا أمس في مهرجان العلمين الجديدة، والذى شهد حضورا جماهيريا ضخما وقد أشعل حماس الجمهور بتقديمه عدد من أغانيه. 

واقتحمت فتاة كواليس حفل راغب علامة بهدف رؤيته وقامت بتقبيله. 

وافتتح راغب علامة ، حفلته بأغنية اللي باعنا خسر دلعنا والتي تفاعل معها الجمهور، خاصة مع ظهوره بنيولوك جديد تماما عما اعتاد الظهور به.

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