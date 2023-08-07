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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم Barbie بالسينمات السعودية في هذا الموعد

باربي
باربي

قررت الشركة المنتجة لفيلم Barbie طرحه في السينمات السعودية يوم الخميس القادم ، وذلك بعد طرحه في عدد من الدول خلال الفترة الماضية أبرزها مصر .


حقق فيلم مارجو روبي الجديد Barbie إيرادات بلغت مليار دولار على مستوى العالم، بعدما تصدر البوكس أوفيس وشباك التذاكر العالمي خلال الأسابيع الثلاث الماضية.

استطاع فيلم Barbie تحقيق المليار دولار الأولى له بعد 17 يوما من طرحه في دور العرض العالمية، والأمريكية ومازال عرضه في عدد من الدول العربية منها مصر معلقا حتى هذه اللحظة.

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يعد هذا الفيلم أول عمل تخرجه امرأة وهي جريتا جيروج ويتخطى حاجز المليار دولار خلال هذه المدة، وهو مرشح بقوة للتفوق في موسم الجوائز.

لم يتوقع أحد أن يسبب فيلم Barbie هذا القدر من الجدل المثار منذ بدء عرضه بشكل خاص في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية بحضور أبطاله.

يمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

يشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

فيلم Barbie ويل سميث بوكس اوفيس Barbie دي كابريو ريان جوسلينج

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