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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مباشر للجميع | نبيلة عبيد تعلن مفاجأة كبيرة لجمهورها .. خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

كشفت نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن استعدادها لتقديم برنامج تليفزيوني ترصد من خلال حلقاته تفاصيل مشوارها الفني. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أواصل حاليًا التحضيرات للبرنامح مع المخرج الكبير عمر زهران ، وحتى الآن لم يتحدد موعد مبدئي لخروجه إلى النور. 

وتابعت نبيلة عبيد : لن يكون هناك مذيعة تحاورني ، ولكني سوف أتحدث إلى المشاهدين مباشرة، وسيكون البرنامج متعدد الحلقات.

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نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، توضيحا عن سبب اعتذارها عن فيلم ساعة إجابة، والذي انفرد موقع صدى البلد به خلال الساعات الماضية، وكشف عن الاستعانة بالفنانة سوسن بدر لتعلب الدور بديلا عنها.

 

وقالت الفنانة نبيلة عبيد: توضيحا لما حدث عن سبب انسحابي من فيلم ساعة إجابة قبل البدء في تصويره مساكم زى الفل.... بسبب تغيير مخرج العمل.. اعتذار نبيلة عبيد عن غياب أكثر من 16 عامًا وانسحاب مفاجئ.. كان هذا حال نجمة مصر الأولى الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بعد أن انتشرت أخبار تفيد عودتها إلى السينما مجددًا من خلال فیلم يحمل اسم "ساعة إجابة"، ليعيدها إلى شباك التذاكر
الذي هجرته منذ عام 2006 بآخر أعمالها "مافيش غير کده".


وتعليقا على ذلك قالت نبيلة عبيد لقناة "القاهرة الإخبارية" إنها اتفقت مع المخرج المصري محمد خضر على المشاركة في فيلم "ساعة إجابة"، وبالفعل تم التحضير معه والاتفاق على كل شيء في الشخصية وتفاصيلها، بالإضافة إلى إجراء بروفات مع استايلست العمل، قبل أن تتفاجأ باعتذار المخرج، وإسناد المهمة لآخر، وهو الأمر الذي أزعجها وجعلها تعتذر عن تقديم الشخصية في هذا العمل ساعة إجابة".


وأضافت  نبيلة عبيد أنها تربت على احترام وتقدير المخرج الذي تعمل معه، لذلك ترى أنه لا يصح الاتفاق مع مخرج، ثم تعمل مع اخر وفيما يخص ترشيح الفنانة المصرية سوسن بدر، لتجسيد الدور بدلًا منها، رحبت بهذا الأمر، وأشادت بموهبة سوسن بدر التمثيلية، مؤكدة أنها ستتواصل معها لتهنئتها على الدور، متمنية لها النجاح والتوفيق.


وأشارت الفنانة نبيلة عبيد إلى أن لديها الكثير لتقدمه مشوارها الفني الطويل، حيث قالت: "مازال الجمهور يقلد صوت ضحكتي ومشاهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أنا قادرة على تقديم أي شخصية تُطلب مني بشرط أن تكون مختلفة ومميزة ولم أقدمها من قبل". 

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