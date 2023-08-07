حضور جماهيري ضخم لمهرجان لوكارنو السينمائي

شهد مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الحالية ال 67 ، حيث يعد واحد من اقدم المهرجانات في العالم ، حضور جماهيري ضخم .

المهرجان كان قد بدا خلال الايام الماضية ومن المقرر ان تستمر فاعلياته حتي يوم 12 من شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر عرض النسخة المرممة لفيلم باب الشمس للمخرج المصري يسري نصر الله هذه الدورة ، على أن يتم عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة القادمة .

اختار مهرجان لوكارنو المخرج عمر الزهيري كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفضل عمل طويل أول.

وكانت قد أعلنت نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الفيلمين الفائزين بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2022.

حيث نال فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري جائزة الفيلم المصري، بينما ذهبت جائزة الفيلم الأجنبي إلى "مثلث التعاسة" للمخرج السويدي روبن أوستلوند.



فيلم "ريش" نال جائزة أحسن فيلم مصري بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، والتي تشكلت من 15 ناقدًا وناقدة يرأسهم الناقد أسامة عبد الفتاح. وتشير لجنة التحكيم بأن الإجماع الذي لم يتكرر منذ سنوات طويلة في اختيارات النقاد يعكس قيمة الفيلم الفنية والبصرية والفكرة، ويؤكد في الوقت ذاته سوء المستوى الإنتاجي العام للسينما المصرية خلال السنة المُنقضية.