اندلاع 37 حريقًا في اليونان بسبب المناخ.. فيديو

قال عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن وزير المناخ والحماية المدنية حذر مجددًا من الطقس السيئ الذي تشهده اليونان.



وأضاف خلال إفادته على الهواء في "جولة المراسلين" مع الإعلامي حساني بشير، أن الأسبوع المقبل صعب جدًا، حيث نشهد رياحا تبلغ سرعتها 90 كيلومتر، وهذا يساعد على اشتعال الحرائق في الغابات.



ولفت إلى أن وزير المناخ اليوناني أعلن أن اليونان شهدت أمس 37 حريقًا في أنحاء مختلفة من البلاد، ولكن تم السيطرة عليهم بسرعة.

وذكر أن القوات اليونانية على استعداد تام، وتتواجد في هذه الأماكن تخوفًا من اشتعال الحرائق، كما تقوم السلطات بالاستعداد لمواجهة الأزمة، وتحذير المواطنين من حرائق الغابات.



