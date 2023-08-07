75 % طاقة.. لماذا الأنثى أكثر هدوءًا من الذكور؟.. فيديو

كشفت سارة صلاح، خبيرة الطاقة، أن طاقة الأنثى تتمثل في السكون والهدوء مما يجعل السيدات أكثر حبا للتأمل والتدير والجلوس في الأماكن الهادئة؛ وذلك لسبب أن الفتيات في مرحلة الطفولة تشعر أنها لم تحصل على حقها كاملا.

وأشارت خبيرة الطاقة خلال لقائها مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تفكير الأنثى كثيرا يجعلها أكثر شحنا وعكس شخصيتها العادية.

وتابعت خبيرة الطاقة: طاقة التفكير والمنافسة والصوت العالي والسيطرة الخارجية هي طاقة تتعلق أكثر بالرجل، لكن الأنثى هي العنصر الهادئ والمركز الذي يبحث عن الذكر ويدور حوله ويطلبه.

وعلقت خبيرة الطاقة: الأنثى لديها 75% طاقة أنوثة والباقي طاقة ذكورية، والمعروف أن الأنثى تنتمي لطاقة الاستقبال ونشير إليها بالسالب.