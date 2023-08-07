تحرك مفاجئ.. صدمة في الغرب بسبب هجوم غير متوقع للجيش الروسي بأوكرانيا

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي شن هجومًا غير متوقع في منطقة خاركيف الأوكرانية، وسيطر على عدة مستوطنات.

وأوضحت الصحيفة، أنه "في الأسابيع الأخيرة، اشتدت حدة العمليات الهجومية، حيث استهدفت القوات الروسية منطقة خاركيف من أجل السيطرة على المنطقة الشمالية الشرقية".

وأضافت أن “عمليات القوات الروسية بدأت بعد سلسلة من الهزائم للجيش الأوكراني في اتجاه زابوريجيا”.

ولفتت “الجارديان” الانتباه إلي أن موسكو تمكنت من السيطرة عدة مستوطنات في خاركيف نتيجة للأعمال الهجومية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن هناك حالة عدم الرضا تختمر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم كفاءة قادتها، وعدم كفاية التدريب في دول حلف الناتو.

وحسب “نيويورك تايمز”، اشتكى جندي من الجيش الأوكراني قائلا: "قاتلوا في أفغانستان والعراق، والأعداء هناك ليسوا مثل الروس"، في إشارة إلى مدربين عسكريين أمريكيين يقومون بتدريب المجندين الأوكرانيين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن جنود بالجيش الأوكراني، إن القادة القتاليين للقوات المسلحة الأوكرانية يلقون بالمجندين المدربين حديثًا في المعركة ويستخدمون تكتيكات غير مختبرة أثناء الهجوم المضاد.