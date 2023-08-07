أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

بدأ جيش النيجر، اليوم الإثنين في نشر تعزيزات عسكرية في العاصمة نيامي، بعد انتهاء المهلة الممنوحة من منظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" للإفراج عن الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال مصدر عسكري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية إن القوات المسلحة في النيجر تقدم تعزيزات إلى العاصمة للتحضير لتدخل عسكري محتمل، بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري الذي يدير البلاد الالتزام بالموعد النهائي للكتلة الإقليمية المؤثرة للتخلي عن السلطة.

ووصلت قافلة من نحو 40 شاحنة بيك-أب عند حلول الليل مساء أمس الأحد وجلبت القوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة المواطنين واستعدادا للمعركة المحتملة.

وتشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية منذ أواخر الشهر الماضي عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب قام به الحرس الرئاسي، واستجابت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بعد أيام بفرض عقوبات.

جاء ذلك الموعد النهائي وانتهى يوم الأحد دون أي تغيير في الوضع السياسي، ولا يزال بازوم معزولاً.

وأعلن المجلس العسكري أمس الأحد إن القوات المسلحة في النيجر ستغلق المجال الجوي للبلاد بسبب التهديد بالتدخل العسكري.