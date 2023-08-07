الاتحاد السكندرى يتعاقد مع التونسى سيف تقا لتدعيم مركز قلب الدفاع

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المدافع التونسى سيف تقا " قلب دفاع " ، الذي سبق له تمثيل أندية الصفاقسى التونسى و الاتحاد الرياضى المنستيرى " تونس " و الإفريقى التونسى و لانس الفرنسي و أخيراً نادى سيراميكا كيوباترا

و جاء التعاقد مع " تقا " بعقد يمتد لـ " موسمين " قادمين في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع " مساك " ،

وعبر مجلس ادارة الاتحاد السكندري عن تمنايته بالتوفيق للمدافع التونسى سيف تقا مع زعيم الثغر