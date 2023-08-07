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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 معابر مخالفة على السكة الحديد بالبحيرة

غلق معابر مخالفة
غلق معابر مخالفة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 5 معابر عشوائية بزمام قرية مؤسسة البستان حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

البحيرة السكك الحديدية حركة سير القطارات خطوط السكك الحديدية مدينة الدلنجات السكة الحديد

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