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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار فعلي لـ روسيا.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال ميخائيل بودولياك، كبير مساعدي الرئيس الأوكراني، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرا إلي أن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا يعني انتصارا فعليا لـ روسيا.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا في ظل الوضع الحالي سيعني شيئًا واحدًا فقط، النصر الفعلي لـ روسيا... ستكون هذه هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية للأمن العالمي الحالي”.

وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك عملية تفاوض في الوضع الحالي".

وأضاف بودولياك: "يجب تغيير الوضع الراهن في ساحة المعركة.. وهذا يعني المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن المحادثات حول حرب أوكرانيا في المملكة العربية السعودية في مطلع الأسبوع وجهت ضربة كبيرة لـ روسيا.

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وقال يرماك، في إفادة صحفية، إن “المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون ستة أسابيع تقريبا”.

وأضاف أنه لم تتم مناقشة أي مبادرات سلام أخرى في الاجتماع الذي عقد في جدة باستثناء أوكرانيا”، مشيرا إلي أن جميع الدول التي حضرت المحادثات أيدت بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها.

موسكو كييف روسيا أوكرانيا

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