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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة السعيد: شركات مواقع التواصل الاجتماعي تقدم للحكومات آليات لمراقبة المحتوى

صدى البلد

قال الدكتور أسامة السعيد الباحث بالشأن الدولي، إن الكثير من الحكومات في العالم الآن وبخاصة الدول المتقدمة، تمتلك أدوات لمراقبة كل المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي وتخترقه.

وأضاف الدكتور أسامة السعيد خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عصابات الجرائم المنظمة لا تستخدم مواقع التواصل الشهيرة مثل فيسبوك وإكس، لكنها تستخدم تطبيقات المراسلة السريعة، لأن هذه التطبيقات تتبع شركات لا تتعاون مع الحكومات.

ولفت إلى أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تقدم للحكومات آليات مراقبة المحتوى عبر اتفاقات بينها وبين الدول، بما يسمح بتتبع أي محتوى مخالف للقانون لكن الاتفاقات في الوقت نفسه تحمي خصوصية المستخدمين.

وأوضح أن بريطانيا تستخدم مواقع التواصل بازدواجية واضحة، مثلها مثل أمريكا، حين حذفت فيسبوك صور الطفلة الفيتنامية المحروقة بالنابلم الأمريكي، كما استجابت فيسبوك لحذف التعبيرات التي تصف ممارسات الجيش الإسرائيلي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

 


 

 

الإعلامية إيمان الحويزي القاهرة الإخبارية برنامج مطروح للنقاش تطبيقات المراسلة شاشة القاهرة الإخبارية

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