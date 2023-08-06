أستاذ اقتصاد: المدن الجديدة لها دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية|فيديو

قال الدكتور أسامة السعيد، أستاذ الاقتصاد، إن إقامة المدن الجديدة تحولت من وسيلة لحل مشكلة مزمنة إلى مجتمع حضاري تأمل العديد من فئات الشعب للإقامة فيه، متابعًا أن مايميز هذه المدن أنها من مدن الجيل الرابع.



وأضاف “السعيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هذا المجتمع الحضاري الجديد تم التخطيط له بشكل صحيح ومتكامل ويتضمن كافة المرافق الجاذبة.



وتابع أستاذ الاقتصاد أن هذه الأماكن الجديدة تساعد في بناء سلوكيات جيدة لدى الأشخاص القاطنين فيها، مضيفًا أن هذه المدن تساعد في مواجهة الزيادة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان بطرح لهم فرص عمل مغرية في المناطق الصناعية والمدن الجديدة ووسائل للترفيه والتعلم.