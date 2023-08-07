أصبح محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، حديث الوسط الرياضي في العالم أجمع، بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة السعودي، للانتقال لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صلاح الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025، بات هدفًا للاتحاد، عقب توديع البطولة العربية من دور ربع النهائي على يد الهلال، الأمر الذي جعل الخوف يتخلل قلوب مشجعي “الريدز” في كل مكان حول العالم.

محمد صلاح لم يلعب في المنطقة العربية سوى لناد واحد وهو المقاولون العرب الذي خرج منه ليغزو القارة الأوروبية ويصبح أحد أفضل لاعبيها في آخر 10 أعوام.. تلك الرحلة قد تقارب على النهاية، بعد العرض الضخم من بطل الدوري السعودي والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

القصة الكاملة لعرض اتحاد جدة لـ محمد صلاح

وفي هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة لعرض اتحاد جدة لـ محمد صلاح

– ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية صباح اليوم الاثنين، أن صلاح تلقى عرضًا من الاتحاد لمدة موسمين براتب يُقدر بـ 180 مليون يورو، ليتقاضى مبلغ 90 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي كفيل بأن يجعله ثالث أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجور في العالم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

– الصحيفة أوضحت بأن الاتحاد يجهز عرضًا لـ ليفربول لضم صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، دون الكشف عن موقف اللاعب من الانضمام للفريق.

محمد صلاح

– الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نشر تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” أوضح خلالها موقف “مو” من مغادرة ليفربول بعد عرض الاتحاد الضخم.

– وكتب رامي عباس:" إذا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ، فلما كنا جددنا العقد الصيف الماضي.. محمد لا يزال ملتزمًا بعقده مع ليفربول".

– صحيفة “عكاظ” السعودية أوضحت أن مسئولي اتحاد جدة عادوا من إنجلترا بعد التفاوض مع ليفربول بخصوص إمكانية التعاقد مع محمد صلاح.

– الصحيفة أشارت إلى أن النادي السعودي حال فشل التعاقد مع صلاح، سيتوجهون لأهداف تعاقدية أخرى.

– الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي يبدأ يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي يجعل مسألة انتقال صلاح صعبة، لصعوبة تعويضه ببديل في ليفربول.

– الصحفيون التابعون لـ ليفربول أكدوا بأن صلاح سيستمر في ليفربول الموسم المقبل.