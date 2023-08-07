أمين الغرف التجارية: احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر يتجاوز الـ 6 أشهر

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن أن يتم وضع تسعير من الشركات المنتجة للسلع الغذائية، مشيرا إلى أن وضع تسعيرة إجبارية مخالف للقوانين.

وقال علاء عز، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الأوكازيون الصيفي سيبدأ من الغد، مؤكدا أنه على المواطن أن يرى السعر الذي يناسب إمكاناته، دون شراء بتكاليف مرتفعة.

نتيجة السوق السوداء

وتابع الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية بها إحتياطي إستراتيجي من السلع الغذائية الهامة يكفي لمدة أكثر من 6 اشهر، مؤكدا أن ذلك ساعد على استقرار الأسعار.