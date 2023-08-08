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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها تعاطي المخدرات.. 11 حالة لـ إنهاء خدمة الموظف في القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن  قانون الخدمة المدنية  عددا من الحالات التى تتسبب في إنهاء خدمة الموظف من العمل، أبرزها تعاطي المخدرات . 

 

وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم (68) من القانون على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:


1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.


2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.


3. الاستقالة.


4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.


5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.


6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.


7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.


8. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.


9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.


10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.


11. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.


وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب. 

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طرق محو الجزاءات التأديبية 

 

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :


1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.


2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.


3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.


4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.


وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

المعاش رئيس الجمهورية وظائف

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