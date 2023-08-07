خبير أمن معلومات: الذكاء الإصطناعي سهل من أدوات وطرق فبركة الصور والفيديوهات

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أنه انتشر خلال الفترة الأخيرة، عدد من الفيديوهات والتي يتم استخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، ويتم تركيب أصوات بعض الفنانين أو السياسيين الراحلين، لنشر أخبار مغلوطة.

وقال وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الذكاء الإصطناعي سهل من أدوات وطرق فبركة الصور والفيديوهات، مؤكدا أنه لا بد من عمل توعية للشباب بمخاطر الذكاء الإصطناعي.

اساءة استخدام تلك الفيديوهات

وتابع خبير أمن المعلومات، أن اكتشاف فبركة الصور والفيديوهات حاليا يحتاج لأدوات متخصصة، خاصة أنه يمكن أن يتم اساءة استخدام تلك الفيديوهات.