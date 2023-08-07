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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق أول مبادرة من نوعها لدعم الابتكار بالقطاع العقارى .. تفاصيل

صدى البلد

شهدت القاهرة اليوم مؤتمر صحفى للاعلان عن أول مبادرة وتعد الاولى من نوعها لدعم الابتكار لتطوير السوق العقارى بمصر .

يأتى ذلك بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة وتتماشى مع التوجه العالمي نحو خلق مجتمعات مستدامة.

وتعليقًا على هذا الحدث، أعرب المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر عن تحمسه  لاطلاق اول منصة ابتكارية بمصر للقطاع العقارى والتي من شأنها ابتكار حلول ومنتجات جديدة و مبتكرة للدفع بسوق التطوير العقاري إلى الأمام وآفاق المستقبل.

وأوضح أنه سيتم تخصيص فريق عمل من الشباب في عدة مجالات لتحقيق أهداف هذا الذراع، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، التي من شأنها تغيير مفهوم تملك العقار داخل السوق المصري، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة وخصوصا في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ممنهجة للتوسع في مجالات متعددة ومن أهمها الابتكار لدوره في النهوض بالاقتصاد بصفة عامة.

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