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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع جونكالو راموس

جونكالو راموس
جونكالو راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي جونكالو راموس قادمًا من بنفيكا.

النادي الباريسي أكد خلال موقعه الإلكتروني، عن التعاقد مع راموس على سبيل الإعارة حتى 2024 مع إمكانية الشراء.

وتقدر تقارير صحفية، قيمة انتقال راموس نهائيًا إلى باريس سان جيرمان، مقابل 65 مليون يورو + 15 مليون يورو كإضافات.

وعبر راموس عن سعادته بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، مؤكدًا تطلعه للعب مع الفريق والمنافسة على البطولات.

ويبلغ راموس من العمر 22 عامًا، وبرز في بطولة كأس العالم 2022 عندما شارك أساسيًا على حساب الأسطورة كريستيانو رونالدو، ليسجل 3 أهداف في شباك سويسرا، ضمن منافسات دور الـ 16.

باريس سان جيرمان جونكالو راموس

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