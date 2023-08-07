السعودية تحذر.. موجة حر شديدة تضرب هذه المنطقة من المملكة غدا

حذر المركز السعودي للأرصاد، من موجة حارة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء، حيث ترتفع خلالها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.

وذكر المركز السعودي للأرصاد، أن تلك الموجة تبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتؤثر على الأحساء، العديد، بقيق.

ومنذ قليل، حذر المركز السعودي للأرصاد، من رياح شديدة تتعرض لها منطقة عسير في المملكة العربية السعودية بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر “تويتر”، أن “الرياح التي تتعرض لها المنطقة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كيلومترا في الساعة”.

وأضاف: “هذه الرياح الشديدة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتؤثر في العرين، بيشة، تثليث، طريب”.