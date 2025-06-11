غارة دامية على جباليا.. الاحتلال يدمر منزلًا ويسقط عشرات الجرحى

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة استهدفت أحد المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل شبه كامل ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وفق ما أفاد به بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة.

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صعوبة في وصول طواقم الإنقاذ

وأشار المراسل إلى أن الطواقم الطبية والإغاثية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى موقع الغارة نتيجة استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف والعشوائي في المنطقة، لا سيما في الجهة الشرقية من جباليا، والتي تتعرض لاستهداف متكرر.

استمرار القصف على جنوب القطاع

وفي سياق متصل، لا تزال الانفجارات تتردد في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، حيث تواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق القذائف بشكل عشوائي نحو منازل المواطنين.

وأضاف جبر أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنًا فلسطينيًا جنوب القطاع قبل وقت قصير، ما أسفر عن استشهاده، وتم انتشال جثمانه من بين الركام.