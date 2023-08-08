بشروط.. إعفاء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للاستعمال الخاص من الترخيص

نص قانون تحفيظ إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على حظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص للقيام بالأعمال التمهيدية السابقة على مزاولة النشاط وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط في الوقائع المصرية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له بحسب الأحوال.

ولا يترتب على منح التراخيص أو وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأى من المرخص لهم.

وأعفي القانون، منتج الكهرباء لاستعماله الخاص أو المشروعات ذات قدرة (٥٠٠ ك. و) من الحصول على أي من التراخيص المذكورة، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.