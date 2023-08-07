ندب المعمل الجنائي لفحص حريق 5 منازل بشبرا الخيمة.. صور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع داخل أحد أبراج الحمام على سطح المنازل بشبرا الخيمة وامتداده إلى 5 منازل مجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن بداية الحريق قد نشب في أحد أبراج الحمام أعلى المنازل وسقط على جانبيه من آثار الحريق فامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون أن يصل إلى الشقق السكنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة علي حريق شب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة وتم إخماد الحريق دون أن يمتد للشقق السكنية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق بـ 5 منازل التابع لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقل الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للشقق السكنية، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف سبب نشوب الحريق بالمكان.

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