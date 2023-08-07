عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق 5 منازل بشبرا الخيمة.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع داخل أحد أبراج الحمام على سطح المنازل بشبرا الخيمة وامتداده إلى 5 منازل مجاورة.

دون خسائر.. السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

بسبب خلافات مالية.. مصرع شخص فى مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

وكشفت المعاينة الأولية أن بداية الحريق قد نشب في أحد أبراج الحمام أعلى المنازل وسقط على جانبيه من آثار الحريق فامتد الحريق إلى 5 منازل مجاورة وتمت السيطرة على الحريق دون أن يصل إلى الشقق السكنية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة علي حريق شب بعدة منازل بشارع متفرع من شارع الشعراوي بمنطقه بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة وتم إخماد الحريق دون أن يمتد للشقق السكنية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق بـ 5 منازل التابع لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وعلى الفور انتقل الاجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للشقق السكنية، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف  سبب نشوب الحريق بالمكان.

FB_IMG_1691442158957
FB_IMG_1691442158957
FB_IMG_1691442154481
FB_IMG_1691442154481
FB_IMG_1691442147354
FB_IMG_1691442147354
القليوبية جهات التحقيق المعاينة الأولية شبرا الخيمة الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

سليمان وهدان يكشف كواليس عودته لمجلس الزمالك فى اجتماع مع مرتضى منصور

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

الشيبي يدلي بأقواله للنائب العام في شكواه ضد الشحات.. واستدعاء لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

دون خسائر.. السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بدهس فتاتين بشبين القناطر بالقليوبية

بسبب خلافات مالية.. مصرع شخص فى مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

التصريح بدفن جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية في القليوبية

ترشيحاتنا

قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

أخبار الحوادث.. القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي.. مسجون قسم دار السلام توفى بسبب توقف عضلة القلب

كان يعلم برحيل سيد عبدالحفيظ| تعليق شبانة على شخصية كولر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ