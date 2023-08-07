دون خسائر.. السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في شقة سكنية بالطابق السابق بشارع الأشراف دائرة قسم شرطة الخصوص دون خسائر بشرية، جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وخسائره.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة الإشراف دائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية عن الحريق، أن سبب اندلاع الحريق في الشقة ماس كهربائي.