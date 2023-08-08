هاجر متغيبة عن منزلها بالإسكندرية وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير

تغيبت فتاة تدعى هاجر عطية عبد الجواد ، عن منزلها بمحافظة الإسكندرية ، ولم تفلح محاولات أسرتها في العثور عليها لدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم.

وقال والدها، في رسالة لخدمة “بين الناس” التي يقدمها “صدى البلد”: “تغيبت ابنتى هاجر ، عن منزلها بمحافظة الإسكندرية ، فى ظروف غامضة وذلك منذ يوم 5 أغسطس 2023، وموبايلها مقفول ومحدش عارف يوصلها".



وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على أيديكم، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01555144658

01063080675

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