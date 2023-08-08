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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. التضامن تستخرج كارنيه الخدمات المتكاملة لمواطن من ذوي الهمم

صدى البلد

في استجابة سريعة لما تم نشره في موقع صدى البلد تحت عنوان " الغربية .. مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يستغيث بالمسئولين لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة" تم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وفريق العمل على تذليل كافة العقبات لتوفير كارت الخدمات المتكامل وتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة من قبل مكتب التسجيل والمتابعة بالوزارة بقيادة الأستاذ خليل محمد خليل وفريق العمل من الأستاذة كريمة الشريف لتنفيذ توجيهات وتوصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كافة الدعم الكامل لذوى الهمم العالية والعمل على إيجاد دمجهم فى المجتمع والاستفادة الكاملة من قدراتهم الخاصة .


جاء ذلك بعدما استغاث المواطن أحمد عاطف عبد العال محمد نجم، المقيم في شارع البهي بنطاق حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.


ويقول في رسالته : أغيثونى بعين الرحمة والإنسانية شكوتى بخصوص كارت الخدمات المتكاملة إلى مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي أنا مقدم على كارت الخدمات المتكاملة و علي الرغم من تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بـ«ملف ذوى الاحتياجات الخاصة»، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع، ولكن يبدو أن روتين العمل الحكومي يعطل كل نداء ويقتل كل حلم خاص بالمعاق في مصر.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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