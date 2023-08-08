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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير التنسيق يكشف مؤشرات القبول وطرق التقديم للجامعات خلال المرحلة الأولى

التنسيق
التنسيق

أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك 75 رغبة للكليات على الطالب أن يكتبهم جميعا فى موقع التنسيق.

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إقبال من طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب التنسيق في جامعة المنصورة


وأضاف السيد عطا، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن لدينا 27 جامعة بها معامل حاسب إلى يمكن للطالب التوجه لأقرب جامعة خاصة به لمساعدته فى ملء رغباته على موقع التنسيق.

وتابع السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه على الطالب التركيز بشكل دقيق خلال كتابة رغباته بموقع التنسيق، وعليه التعديل فى أى وقت خلال الـ5 أيام المخصصة للمرحلة الأولى للتنسيق.

https://youtu.be/4SBxIFEtZSU

 

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