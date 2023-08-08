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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجوء الثنائي الأجنبي لسفارتهما.. اتحاد اليد يكشف المستور في أزمات الزمالك المالية

صدى البلد

كشف عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن كواليس أزمة مستحقات نادي الزمالك، وإيقافه عن القيد.

وقال عمرو صلاح، في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي، عبر شاشة صدى البلد: "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحدني لوائح اتحاد اليد، ولوائح الاتحاد الدولي، وعقود اللاعبين والمدربين، والزمالك لديه 4 مشاكل مع اتحاد اليد".

وأضاف: "الزمالك لديه مشكلة مستحقات متأخرة مع كلٍ من مدربه، ومحترف الفريق السابق، كل منهما يطالب نادي الزمالك بما يقرب من 90 ألف يورو".

وأضاف: "الثنائي الأجنبي قدما 3 شكاوى ضد نادي الزمالك، الأولى في الاتحاد المحلي ثم الاتحاد الدولي ثم سفارتي اسبانيا والأرجنتين، السفارتان يتابعان الأزمة مع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري".

وواصل "الزمالك لديه مشكلة أخرى مع لاعبين محليين يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنقضي، بجانب مستحقات اتحاد اليد المتأخرة نظير رسوم الاشتراك، وقيمة الـ 5% من عقود المحترفين في الموسم الماضي، مديونيات الزمالك رقم كبير جدًا جدًا، كانت هناك شكاوى جماعية من لاعبين، منهم من رحل، ومنهم من تنازل، المديونيات تزيد عن الـ 10 ملايين جنيه بحبة حلويين".

وأردف عمرو صلاح، في تصريحاته: "لا يمكن تسوية مستحقات نادي الزمالك المتأخرة، نحن لسنا مثل اتحاد الكرة المصري، عقود الرعاية في اتحاد الكرة كبيرة، عكس اتحاد اليد، لا يمكنني الصرف على الأندية، لا يصح أن تكون جميع الأندية دفعت كل المستحقات الملزمة عليهم، ما عدا ناديين، وأقوم بجدولة مستحقات الناديين".

وتابع: "نادي الزمالك ناد كبير مثل النادي الأهلي، ويفرغ لاعبي للمنتخبات، ولكن ما أراه أن الأمور غير منضبطة، ولا يصح أن تسير بهذا الأسلوب، الزمالك يريد السفر والمشاركة في البطولة العربية".

واختتم تصريحاته: "البطولة العربية يشرف عليها الاتحاد الدولي، لا يمكنني التغاضي عن أي لوائح، الزمالك لا يمكنه السفر للمشاركة في البطولة العربية، إلا بقرار وزاري، يصدر بتوصية من اتحاد اليد".

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