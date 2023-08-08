عاجل.. إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة 14 فلسطينيا، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من نابلس، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر في القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال تقتحم حاليا مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس؛ تمهيدا لهدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وتصعد إسرائيل من سياساتها المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وقبل 24 ساعة اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين داخل سيارة قرب دوار عرابة جنوبي جنين، في حين قدم رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحذيرا إستراتيجيًّا بشأن الوضع في الضفة الغربية يتضمن احتمال خطف الفلسطينيين لمستوطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الحادث وقع عندما أطلقت قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوبي جنين، وسُمع تبادل لإطلاق النار في المكان، مما دفع بقوات الاحتلال لإرسال تعزيزات أمنية.