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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: فوجئت بضجة كبيرة بعد رحيل "عبدالحفيظ".. وعقوبة "عبدالقادر" كانت من إدارة الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سيد عبدالحفيظ من أفضل الشخصيات الذين تولوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبالتأكيد قرار رحيله تم اتخاذه منذ فترة، مشيرًا إلى أن الضجة التي حدثت مع رحيله لم تحدث مطلقًا مع أي شخص آخر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "القرار كان يتم تجهيزه منذ فترة طويلة، ولكن عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير، وبالتأكيد مارسيل كولر المدير الفني كان يعلم برحيله مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق".

وأضاف: "التغيير دائمًا مطلوب وإدخال كوادر جديدة، وسيد عبدالحفيظ قدم أداء مُرضيا للغاية وفوجئت بهجوم الجماهير على مجلس الإدارة بعد إعلان القرار، ويُحسب لـ عبدالحفيظ بأنه رحل من الباب الكبير وحب وتمسك الجماهير به، شيء رائع يؤكد على أنه قدم عملا جيدا".

وأكمل: "خبرات سيد عبدالحفيظ كبيرة لأنه يعمل في النادي منذ 15 عامًا، وأعتقد أن الأفضل له استكمال مسيرته مع شركة الكرة ولجنة التخطيط، وأخشى أن يُكرر خالد بيبو، سيناريو وائل جمعة عندما تولى المنصب ولم يُوفق مع الأهلي".

وواصل: "أتوقع أن يكون قرار معاقبة أحمد عبدالقادر جاء من مجلس الإدارة، خصوصا أن اللاعب كرر أخطائه".

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