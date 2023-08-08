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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطع عاج وتشكيلة مخدرات.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من قطع العاج وضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أمير محمود أحمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط قطع من العاج (سن الفيل ) بوزن ١٦ كيلو جرام افاد تقرير الدكتور محمد مصطفى وهدان طبيب الحياة البرية بادارة الطب البيطري بالمطار بانه محظور حيازتهم وتداولهم طبقا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية هذا النوع بملحق ١ بالإتفاقية.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من برشلونة حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات بلغ عددها ووزنها ١٣ كيس ورقي بهم عشب نبات الماريجوانا بوزن ٨٥ جرام و ٣ عبوات بهم نفس المخدر بوزن ٤٥ جرام و كيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن ٣ جرام و ٢ كارت بكل منهم زجاجة بهم ٣ بذور لذات المخدر بوزن ٢٨ جرام و علبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة و كيس شفاف بداخله مواد مخدرة و مصاصة مخلوطة بمخدر الماريجوانا باجمالي ٢٣ عبوة.

تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية و احمد جمال رشدي في التفتيش اليدوي و من الفحص بالأشعة عبد الله شحاته مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف احمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

امر ايمن شملول مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب والراكبة كل الي النيابة المختصة.

 

 

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