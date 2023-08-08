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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة رواية واد جده للكاتب مصطفى البلكي بمركز الحرية للإبداع.. 20 أغسطس

صدى البلد

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 20 أغسطس ندوة لمناقشة رواية "واد جده.. سجين قشرة البندق" للكاتب مصطفى البلكي وتدير اللقاء الدكتورة عبير يحيى.

وصدرت الرواية عن دار سما للنشر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، فى دورته الـ54 التى انطلقت الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير.

ومن أجواء رواية "واد جده.. سجين قشرة البندق" نقرأ معًا: فى أول يوم لى فى المدرسة حينما وقفت فى الصف، ربت الناظر على كتفى وطلب منى أن أخبره باسمى، فلما أخبرته قال لي: سلم على جدك، يا واد جده.

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غفرت له غلظته، والتقطت منه الاسم، واد جده. وبدأت أنشره بين الناس، لم أكن اعرف أنى أنزع صولجان الحكم، وارتدى عباءة سوف أسعى لتمزيقها ذات يوم.

انتشر الاسم، وأصبح بين العيال كقطعة اللادن، ويوما ما كان على أن اعرف قصته، على الرغم من أن حولى الكثير من الأصوات التى كانت تحثنى على الصمت، إلا أنى اعتبرتها نصيحة سيئة، وذهبت إلى حتفى بقدمى.

يذكر أن مصطفى البلكى، كاتب مصرى، صدرت له روايات تل الفواخير، بياع الملاح، طوق من مسد، سيرة الناطورى، نفيسة البيضا، قارئة الأراوح، ممرات الفتنة، جلنارة حمراء، سيدة الوشم، بيت العدة والكرباج، البهيجى.

كما صدرت له مجموعات قصصية، وهى: الجمل هام للنبى، دوامات الصمت والتراب، صور مؤحلة للفرجة، أصوات الجرار القديمة، حكايات مبتورة، نصف الدهشة.

وحاز مصطفى البلكى عدة جوائز منها جائزة أفضل رواية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزة القصة عن جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية عام 2006، وجائزة نادى القصة فى الرواية وجائزة القصة عن جمعية الرواد بأسيوط، وجائزة إحسان عبد القدوس فى الرواية، وجائزة أدب الطفل عن جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين عام 2008، وجائزة القصير فى الإبداع القصصي عام 2010، وجائزة اتحاد الكتاب فى الرواية عام 2010، وجائزة ساقية الصاوى فى الرواية عام 2012، وجائزة بهاء طاهر فى الرواية عام 2017.

مركز الحرية اتحاد الكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة القاهرة الدولى للكتاب جائزة القصة قصور الثقافة

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