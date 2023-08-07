الأصغر حجمًا.. رواية لم تتجاوز الـ 200 صفحة تصل لجائزة البوكر 2023

تعتبر رواية Western Lane للكاتبة شيتنا مارو أصغر رواية في تاريخ جائزة البوكر العالمية. على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تمكنت من التأهل إلى القائمة الطويلة والقائمة القصيرة، وفازت في النهاية بالجائزة الكبرى.

في الدورة الحالية لعام 2023، تحتل رواية Western Lane موقع الرواية الأصغر والأقصر من حيث عدد صفحاتها، حيث تبلغ 176 صفحة فقط.

هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة الروايات الأصغر حجمًا في تاريخ الجائزة، ولكنها ليست الأصغر على الإطلاق. في الماضي، فازت رواية Offshore للكاتبة بينيلوب فيتزجيرالد بجائزة البوكر عام 1979، وكانت تحتوي على 132 صفحة فقط، مما يجعلها الرواية الأصغر والفائزة على الإطلاق. أما في عام 2022، فقد تم ترشيح رواية "أشياء صغيرة مثل هذه" للكاتبة كلير كيجان، والتي تحتوي على 128 صفحة فقط.

تدور أحداث رواية Western Lane حول الشخصية الرئيسية "جوبي"، وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وتهوى لعبة الاسكواش منذ صغرها. بعد وفاة والدتها، يقرر والدها أن يدفعها إلى نظام تدريب صارم، حيث تصبح اللعبة عالمها الخاص.

تتراوح حياة "جوبي" بين اللاعبات الأخريات، وتشعر بالتبعية لأجواء اللعبة، متعلقة بأداء حركاتها المتنوعة مثل الإرسال والكرة الطائرة والقيادة والتسديدة. على الرغم من أنها تشعر بالوحدة والابتعاد عن أخواتها، إلا أنها ليست وحيدة على الملعب؛ فهي تشعر بالتواجد مع والدها وتتخيل وجود "جيد"، الصبي البالغ من العمر 13 عامًا والذي يمتلك موهبته الخاصة.