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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان صادم يخص مقتنيات نوال السعداوي

نوال السعداوي
نوال السعداوي

بعد مرور عامين على وفاة الكاتبة والناشطة النسوية نوال السعداوي، تفاجأ المستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإعلان نشرته مكتبة "المصري لبيع الكتب" المستعملة عبر الإنترنت، والذي أعلن فيه عن بيع مكتبة نوال السعداوي بالإضافة إلى بعض مقتنياتها الشخصية.

مقتنيات شخصية

وعندما تم سؤال صاحب المكتبة عن المحتويات المعروضة للبيع، أكد أنها تشمل سبعة أجزاء من الكتب، بالإضافة إلى صندوق يحتوي على بعض المقتنيات الشخصية مثل الصور والمؤلفات المرتبطة بزوجها السابق شريف حتاتة، ووثائق السفر الشخصية وما إلى ذلك.

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وبالنسبة للسعر المطلوب لهذه العناصر المعروضة، حدده صاحب المكتبة بمبلغ 150 ألف جنيه، ولكنه رفض الكشف عن أي معلومات إضافية، خوفًا من أن يتسبب ذلك في مشاكل مع بعض الورثة.

هذا الإعلان أعاد إلى الأذهان قضية بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الرصيف، حيث تم عرض الجوائز والدروع والشارات التي حصل عليها، بالإضافة إلى ألبومات الصور العائلية وكتبه ووثائقه وبوسترات أفلامه للبيع.

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نوال السعداوي الفنان الراحل نور الشريف منصة التواصل الاجتماعي نور الشريف الكاتبة نوال السعداوي

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