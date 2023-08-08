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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

وصل أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر على متن سفينتين حربيتين ، في إطار زيادة الانتشار بعد أن صادرت إيران ناقلات نفط ، بحسب ما أعلنت البحرية الأمريكية يوم الإثنين.

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية في بيان إن البحارة ومشاة البحرية الأمريكيين دخلوا البحر الأحمر يوم الأحد بعد عبورهم قناة السويس في انتشار معلن مسبقا.

وأضاف البيان أنهم وصلوا على متن السفن الحربية يو إس إس باتان ويو إس إس كارتر هول ، مما يوفر 'مرونة أكبر وقدرة بحرية' للأسطول الخامس.

يقول الجيش الأمريكي إن إيران إما احتجزت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة ترفع علمًا دوليًا في المنطقة خلال العامين الماضيين.

يو إس إس باتان USS Bataan هي سفينة هجومية برمائية يمكنها حمل طائرات ثابتة الجناحين وطائرة دوارة بالإضافة إلى حطام الإنزال. تقوم سفينة USS Carter Hall ، وهي سفينة إنزال ، بنقل مشاة البحرية ومعداتهم وهبوطهم على الشاطئ.

وصرح المتحدث باسم الأسطول الخامس ، تيم هوكينز ، لوكالة فرانس برس أن 'هذه الوحدات تضيف مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة بينما نعمل ... لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتهدئة التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية'.

ويأتي الانتشار بعد أن قالت واشنطن إن قواتها منعت محاولتين من جانب إيران لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة سلطنة عمان في الخامس من يوليو تموز.

وقالت الخدمات البحرية في إيران إن إحدى الناقلتين ، ريتشموند فوييجر التي ترفع علم جزر البهاما ، اصطدمت بسفينة إيرانية ، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد الطاقم بجروح خطيرة ، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

في أبريل وأوائل مايو ، احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في المياه الإقليمية.

وجاءت تلك الحوادث بعد أن اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران في نوفمبر / تشرين الثاني بما وصفته بضربة بطائرة مسيرة ضد ناقلة نفط إسرائيلية تديرها شركة تحمل زيت الغاز قبالة سواحل عمان.

أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها ستنشر مدمرة من طراز F-35 و F-16 ، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائية / وحدة الاستطلاع البحرية ، في الشرق الأوسط لردع إيران عن الاستيلاء على السفن في الخليج.

وفي الأسبوع الماضي ، قال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس إن واشنطن تستعد أيضًا لنشر أفراد من مشاة البحرية والبحرية على متن ناقلات تجارية عابرة للخليج كطبقة دفاعية إضافية.

الأسطول الخامس البحرية الأمريكية البحر الأحمر الجيش الأمريكي

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