عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


دولار امريكي
EGP 30.9500
EGP 30.8500
يورو
EGP 34.1100
EGP 33.8239
إسترليني
EGP 39.5170
EGP 39.2134

ين
EGP 0.2187
EGP 0.2165

فرنك سويسرى
EGP 35.5176
EGP 35.1487
دولار إسترالي
EGP 0.0000
EGP 0.0000
دولار كندي
EGP 23.1592
EGP 23.0190
كرونا دنماركي
EGP 4.5770
EGP 4.5396
كرونا سويدى
EGP 2.9327
EGP 2.8949

كرونا نرويجي
EGP 3.0654
EGP 3.0232

ريال سعودي
EGP 8.2525
EGP 8.1722

درهم إماراتي
EGP 8.4280
EGP 8.3889
 

ريال قطري
EGP 8.5027
EGP 7.8900
 

دينار كويتي
EGP 100.7717
EGP 95.6350

دينار إردني
EGP 43.7951
EGP 43.2517
 

دينار بحريني
EGP 82.1064
EGP 80.3643

ريال عماني
EGP 80.5990
EGP 79.2550

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

ترشيحاتنا

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران

عروس تقلب السوشيال ميديا برقصة في حفل زفافها

كان موجود عشاني.. مرتضى منصور يعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

شروط التوبة الصادقة .. احذر فليست دموعا وندما فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ