أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
دولار امريكي
EGP 30.9500
EGP 30.8500
يورو
EGP 34.1100
EGP 33.8239
إسترليني
EGP 39.5170
EGP 39.2134
ين
EGP 0.2187
EGP 0.2165
فرنك سويسرى
EGP 35.5176
EGP 35.1487
دولار إسترالي
EGP 0.0000
EGP 0.0000
دولار كندي
EGP 23.1592
EGP 23.0190
كرونا دنماركي
EGP 4.5770
EGP 4.5396
كرونا سويدى
EGP 2.9327
EGP 2.8949
كرونا نرويجي
EGP 3.0654
EGP 3.0232
ريال سعودي
EGP 8.2525
EGP 8.1722
درهم إماراتي
EGP 8.4280
EGP 8.3889
ريال قطري
EGP 8.5027
EGP 7.8900
دينار كويتي
EGP 100.7717
EGP 95.6350
دينار إردني
EGP 43.7951
EGP 43.2517
دينار بحريني
EGP 82.1064
EGP 80.3643
ريال عماني
EGP 80.5990
EGP 79.2550