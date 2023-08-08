أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



دولار امريكي

EGP 30.9500

EGP 30.8500

يورو

EGP 34.1100

EGP 33.8239

إسترليني

EGP 39.5170

EGP 39.2134



ين

EGP 0.2187

EGP 0.2165



فرنك سويسرى

EGP 35.5176

EGP 35.1487

دولار إسترالي

EGP 0.0000

EGP 0.0000

دولار كندي

EGP 23.1592

EGP 23.0190

كرونا دنماركي

EGP 4.5770

EGP 4.5396

كرونا سويدى

EGP 2.9327

EGP 2.8949



كرونا نرويجي

EGP 3.0654

EGP 3.0232



ريال سعودي

EGP 8.2525

EGP 8.1722



درهم إماراتي

EGP 8.4280

EGP 8.3889



ريال قطري

EGP 8.5027

EGP 7.8900



دينار كويتي

EGP 100.7717

EGP 95.6350



دينار إردني

EGP 43.7951

EGP 43.2517



دينار بحريني

EGP 82.1064

EGP 80.3643



ريال عماني

EGP 80.5990

EGP 79.2550