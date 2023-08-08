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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولون ألقوا «مَيِّة نار» على باب الشقة.. الأمن يكشف حقيقة ادعاء فتاة الإسكندرية

فتاة
فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنا تضرر صاحبة الحساب (من ذوي الهمم) بسبب إلقاء مجهولين مادة حارقة "ماء نار" على باب شقتها، وادعائها قيام رجال قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بمعاملتها بسوء.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة، تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من الشاكية، تفيد فيه بتضررها من أحد جيرانها (مُحدد)؛ لوجود خلافات جيرة بينهما، إلا أنها طلبت التصالح مع جارها، بمحض إرادتها، وتم الصلح بينهما.

كما تبين أنه لم يصدر أي تجاوزات من رجال الشرطة بالقسم حيال المذكورة، وكذلك تبين أن الشاكية نشرت شكواها عبر “فيس بوك”؛ لكسب تعاطف المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي.

اجهزة الامن الاسكندرية التواصل الإجتماعي فيس بوك الحسابات الشخصية خلافات جيره ذوى الهمم قسم شرطة المنشية

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