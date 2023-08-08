ملف النازحين والشذوذ.. اجتماع عاجل للحكومة اللبنانية

أفادت إذاعة النور اللبنانية بأن اليوم الثلاثاء سيشهد انعقاد لقاء وزاري تشاوري في الديمان بلبنان لبحث ملف النازحين السوريين ومخاطر الشذوذ الجنسي يحضره وزراء المالية والعمل والمهجرين والإتصالات والأشغال العامة والنقل والإعلام.

وأكدت مصادر وزارية أن اجتماع الديمان لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.

من جانبه أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين في تصريحات لصحيفة اللواء اللبنانية ، إلى أنّ البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.

من جهته، رحب وزير الصناعة جورج بوشيكيان بلقاء الديمان، مؤكداً إنفتاحه على كل من شأنه أن يعكس صدى إيجابياً في البلد.

وكانت جلسة مجلس الوزراء بالأمس لم تتوصل إلى إنهاء دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2023 بعدما أدرجته بنداً وحيداً للنقاش وجرى تحديد الـ16 من الشهر الجاري موعداً جديداً لاستكمال النقاش في الموازنة وفق ما نقل وزير الإعلام زياد مكاري الذي أشار إلى أن البحث تناول موضوع تأمين الرواتب في القطاع العام.