ابتعدوا عن الاشتباكات.. بيان عاجل من قطر بشأن مواطنيها في لبنان

دعت السفارة القطرية لدى بيروت، اليوم الأحد، المواطنين القطريين الزائرين للبنان، الابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية في لبنان.

وطالبت وزارة الخارجية القطرية رعاياها في لبنان باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد الدائم بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، والتواصل مع السفارة القطرية في بيروت في الحالات الطارئة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.



وكانت السفارة السعودية في لبنان، دعت أمس، السبت، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين بعض فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة.



وقالت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".