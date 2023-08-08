قلق في إسرائيل: تصاعد الأعمال الإرهابية من قبل المستوطنين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل قفزة في عدد الحوادث الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين والتي وقعت هذا العام مقارنة مع تلك التي حدثت العام الماضي. حسب صحيفة إسرائيل اليوم.

ففي النصف الأول من عام 2023 ، ارتكب المستوطنون 25 اعتداء تم تعريفه من قبل المؤسسة العسكرية في اسرائيل على أنها هجمات إرهابية: الحرق العمد وتخريب مسجد وإضرام النار في منزل أو تخريبه ، وهو نفس عدد الأحداث المماثلة التي وقعت في عام 2022 .

وأظهرت البيانات أيضًا أنه كانت هناك أيضًا زيادة كبيرة في حوادث الاحتكاك وجرائم تدفيع الثمن. في النصف الأخير من العام ، ارتكب المستوطنون 680 حادثة احتكاك - رشق حجارة واعتداء ، مقارنة بـ 950 حادثة مماثلة في العام الماضي بأكمله. في الوقت نفسه ، وقع 11 اعتداء في النصف الأول من هذا العام ، مقارنة بـ 18 اعتداء في العام الماضي بأكمله.



وتنظر المؤسسة العسكرية في اسرائيل بقلق إلى الاتجاه المتصاعد من قبل المستوطنين والذي يزداد في جميع أنحاء الضفة الغربية.