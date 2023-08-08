جيش الاحتلال: المواجهة مع حزب الله ستؤدي إلى التصعيد في ساحات أخرى

حذر كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الذين حضروا اجتماع الكابنيت أمس الأحد من تداعيات مواجهة عسكرية مع حزب الله.

وقالوا حسب القناة 13، إن المواجهة المحدودة معقدة للغاية في الواقع الحساس الحالي. ووفقًا لكبار المسؤولين العسكريين ، حتى الشروع في خطوة صغيرة يمكن أن تتطور إلى حدث أوسع بكثير.

كما حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال من أن الحرب في الشمال من المحتمل أن تؤدي إلى اندلاع اشتباكات في ساحات أخرى. وقد تكرر هذا التحذير في المناقشات الأمنية في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، استعرض المسؤولون الأمنيون أمام الوزراء الوضع المحفوف بالمخاطر خاصة وأن لبنان يعيش واقعا أمنيا متفجرا.

وأثناء الاجتماع ، أتفق أعضاء الكابنيت على ضرورة التمييز بين الخطط الحقيقية والأعمال التي يقوم بها حزب الله ، وبين ما يعرف بـ "الاستفزازات على السياج" فقط ، مثل الخيمة التي أقامها الحزب في مزارع شبعا.



ويشار الى أن الاجتماع القادم للكابينيت سيكون الشهر القادم، لكن من المتوقع أن يقوم نتنياهو بتبكيره بسبب الوضع الأمني.

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة إسرائيل هيوم ، أن المسؤولون الأمنيون في إسرائيل بعد مواجهة زيادة الحوادث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، يتوقعون سيناريو حرب معقدًا ضد حزب الله.