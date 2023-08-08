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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجر منزل شهيد..

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل شهيد فلسطيني وتجبر أسرته على مغادرته

قوات الاحتلال - ارشيفي
قوات الاحتلال - ارشيفي

 

أفادت شبكة قدس الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي  فجرت منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر شرقي نابلس، فجر اليوم.

وبحسب الشبكة الفلسطينية؛ فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية مخيم عسكر، بعد منتصف الليلة الماضية، وحاصرت منزل الشهيد قبل أن تجبر عائلته مع عائلات أخرى تسكن، في البناية نفسها، على الخروج من منازلها.


كما أشارت الي ان قوات الاحتلال أيضا احتجزت العائلات في مسجد المخيم قبل أن تفجَر منزل الشهيد خروشة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار، في محيط المخيم، واندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

ويشار الي ان خروشة قد استشهد في مارس الماضي، بعد محاصرته في مخيم جنين، بعد أيام من تنفيذه عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وقبل أسابيع، أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل نجله الأسير خالد خروشة تمهيداً لهدمه، بتهمة مساعدة والده في العملية.

وأكدت زوجة الشهيد خروشة، بعد تفجير المنزل، على ثبات العزيمة في وجه الاحتلال قائلة: "لن يهدموا عزيمتنا".

وتابعت: هدم الحجارة لن يهدم عزيمتنا ونحن ثابتون هنا رغم كل ما يفعله الاحتلال.

وفي رسالة لأبنائها الأسرى "محمد، وخالد، وقسام"، قالت: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"... هدموا حجار بس ما بهدموا عزيمتكم، ربنا اختار أبوكم شهيد فلا أسف على البيوت الحجارة. 

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