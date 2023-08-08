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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سلطان البهرة يشكر الرئيس السيسي ويشيد بالتعاون مع مصر في خدمة آل البيت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان البهرة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.



ووجه سلطان البهرة، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

وعبر سلطان البهرة عن شكره للرئيس السيسى لمنحه وشاح النيل، مؤكدًا  العلاقات المتميزة التي تجمعهم بمصر فى خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطوير في أضرحة آل البيت، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لاستعادة  القاهرة التاريخية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في افتتاح مسجد السيدة نفسية بعد تطويره، ويرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، إن الدولة تحركت في هذا الاتجاه مثل ما تحركت في عرب اليسار ومجرى العيوم، قائلا: «بنغير الواقع الصعب اللي كان موجود».

 

وأشار إلى أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقوم به من عمليات تطوير للأضرحة الكريمة والأماكن المحيطة.

 

 

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