"حشيش" فتوح و"توك توك" عبدالغني| مرتضى منصور يواصل الهجوم على اللاعبين: "اعتزل يا شيكابالا"

شهدت الآونة الأخيرة العديد من الأزمات داخل نادي الزمالك التي نشبت بين المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق ونجوم الفارس الأبيض السابقين والحاليين .

ودخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في خلاف حاد مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض ووجه إليه اتهامات بالتمرد.

وفجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أزمات عديدة مع نجوم الفارس الأبيض بدأها بواقعة الحشيش مرورا بأزمة التوكتوك ووصولا إلي خلافه مع شيكابالا قائد الفريق.

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات مرتضى منصور مع نجوم نادي الزمالك فى الآونة الأخيرة.

مرتضى منصور واتهامات الحشيش



وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتهامات إلي اثنين من لاعبي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النادي في أعقاب تعادل الفريق مع الداخلية 1-1 : "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".

مرتضى منصور وتوكتوك عبدالغني



وأبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، استياءه من حديث البعض عن دخوله في مشادة كلامية مع محمد عبد الغني مدافع الفريق؛ بسبب وضع الأخير السيارة في المكان الخاص بسيارة رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور : عبد الغني لم يضع سيارته مكان سيارتي، اللاعب ركن سيارته أمام بوابة دخول الأعضاء القريبة من مكتب الاشتراكات.

وأردف مرتضي منصور: استدعيت أمن النادي وطلبت منهم إبعاد سيارة اللاعب من أمام البوابة أثناء التدريبات، الأمر الذي لم يستغرق سوى 3 ثوان.

وشدد مرتضى منصور على أن محمد عبد الغني لا يستطيع الرد عليه، فكيف يدخل معه في مشادة كلامية، مشيرا إلى أن شيكابالا وزيزو وعمرو السيسي كانوا شهود علي الواقعة التي لم تستغرق إلا ثوانٍ معدودة.

واختتم مرتضى منصور كلامه قائلا: كويس إن عبد الغني بقى راكب عربية بي إم، كان جاي النادي في توكتوك.

تمرد شيكابالا

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن تحريض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاعبين الفريق ومطالبتهم لهم بعدم اللعب بسبب المستحقات.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ليسوا من أبناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا".

وقال رئيس النادي:" شيكابالا كذب علينا وقال إن ابني مريض، ولم يحضر وقام بتحريض اللاعبين، ولم يحضر اجتماع الإدارة مع اللاعبين، وحضورك زي عدمه وعندنا 100 كابتن غيرك".

وأضاف :" روح لممدوح عباس وقوله يرفع الحجز عن أرصدة النادي، ممدوح اللي الفريق راح له قبل كده وكل لاعب خد 100 ألف وإنت يا شيكابالا خدت 300 ألف جنيه ".

وتابع قائلا: "اللي بيحب النادي لا يتمرد وإحنا بنجمع فلوس غرامتك كي نسددها لسبورتنج لشبونة في الوقت الذي حرضت أنت فيه اللاعبين لعدم خوض التدريب".

وقال مرتضى منصور: "مش هنفرض عليك تعتزل وكفاية لبستنا غرامتك، والمدير الفني هو صاحب قرار الاعتماد عليك من عدمه".

وتابع قائلا: "أحمد زيزو وأحمد فتوح لم يتقاضيا مستحقاتهما وجميع اللاعبين يتحملون ظروف النادي في الفترة الحالية".

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".

