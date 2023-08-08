عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

"حشيش" فتوح و"توك توك" عبدالغني| مرتضى منصور يواصل الهجوم على اللاعبين: "اعتزل يا شيكابالا"

شيكابالا ومرتضى منصور
شيكابالا ومرتضى منصور

شهدت الآونة الأخيرة العديد من الأزمات داخل نادي الزمالك التي نشبت بين المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق ونجوم الفارس الأبيض السابقين والحاليين .

ودخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في خلاف حاد مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض ووجه إليه اتهامات بالتمرد.  

وفجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أزمات عديدة مع نجوم الفارس الأبيض بدأها بواقعة الحشيش مرورا بأزمة التوكتوك ووصولا إلي خلافه مع شيكابالا قائد الفريق. 

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات مرتضى منصور مع نجوم نادي الزمالك فى الآونة الأخيرة.

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مرتضى منصور واتهامات الحشيش  
 

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتهامات إلي اثنين من لاعبي الفريق بتعاطي مخدر الحشيش.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النادي في أعقاب تعادل الفريق مع الداخلية 1-1 : "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش".

وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

مرتضى منصور وتوكتوك عبدالغني 
 

وأبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، استياءه من حديث البعض عن دخوله في مشادة كلامية مع محمد عبد الغني مدافع الفريق؛ بسبب وضع الأخير السيارة في المكان الخاص بسيارة رئيس النادي.

وقال مرتضى منصور : عبد الغني لم يضع سيارته مكان سيارتي، اللاعب ركن سيارته أمام بوابة دخول الأعضاء القريبة من مكتب الاشتراكات.

وأردف مرتضي منصور: استدعيت أمن النادي وطلبت منهم إبعاد سيارة اللاعب من أمام البوابة أثناء التدريبات، الأمر الذي لم يستغرق سوى 3 ثوان. 

وشدد مرتضى منصور على أن محمد عبد الغني لا يستطيع الرد عليه، فكيف يدخل معه في مشادة كلامية، مشيرا إلى أن شيكابالا وزيزو وعمرو السيسي كانوا شهود علي الواقعة التي لم تستغرق إلا ثوانٍ معدودة.

واختتم مرتضى منصور كلامه قائلا: كويس إن عبد الغني بقى راكب عربية بي إم، كان جاي النادي في توكتوك.

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

غاوي مشاكل| سجلّ "خناقات" حسين الشحات في مباريات الأهلي محليًا وقاريًا

تمرد شيكابالا 

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن تحريض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاعبين الفريق ومطالبتهم لهم بعدم اللعب بسبب المستحقات.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" حمزة المثلوثي وسيف الجزيري ليسوا من أبناء النادي ورفضوا كلام شيكابالا".

وقال رئيس النادي:" شيكابالا كذب علينا وقال إن ابني مريض، ولم يحضر وقام بتحريض اللاعبين، ولم يحضر اجتماع الإدارة مع اللاعبين، وحضورك زي عدمه وعندنا  100 كابتن غيرك".

وأضاف :" روح لممدوح عباس وقوله يرفع الحجز عن أرصدة النادي، ممدوح اللي الفريق راح له قبل كده وكل لاعب خد 100 ألف وإنت يا شيكابالا خدت 300 ألف جنيه ".

وتابع قائلا: "اللي بيحب النادي لا يتمرد وإحنا بنجمع فلوس غرامتك كي نسددها لسبورتنج لشبونة في الوقت الذي حرضت أنت فيه اللاعبين لعدم خوض التدريب".

وقال مرتضى منصور: "مش هنفرض عليك تعتزل وكفاية لبستنا غرامتك، والمدير الفني هو صاحب قرار الاعتماد عليك من عدمه".

وتابع قائلا: "أحمد زيزو وأحمد فتوح لم يتقاضيا مستحقاتهما وجميع اللاعبين يتحملون ظروف النادي في الفترة الحالية".

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".
 

مرتضى منصور الزمالك شيكابالا أحمد فتوح محمد عبد الغني حمزة المثلوثى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

الهندسة تتخطى 83 %.. مفاجأة في تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

موضوعات متعلقة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

ترشيحاتنا

عاجل| بشرى سارة من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

ضربة قوية للأسهم الأوروبية.. البنوك الإيطالية تواجه ضغط شديد بعد قرار ضريبة المكاسب

أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

بسبب دواء كحة شهير.. الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لدولة عربية

تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ