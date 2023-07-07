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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

11 لاعبا بصفوف الأهلي والزمالك مهددين بالغياب عن مباراة القمة حال الحصول على إنذار فى مباراتي الفارس الأبيض أمام فيوتشر والمارد الأحمر ضد الاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز. 

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 72 نقطة فيما حل الزمالك فى المركز الرايع برصيد 59 نقطة. 

صدى البلد يستعرض بالأسماء 11 لاعبا يواجهون شبح الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك حال الحصول على إنذار في مباراتي فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المحلي غدا السبت. 

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7 نجوم مهددين بالغياب عن الأهلي في مباراة الزمالك فى حالة الحصول على إنذار في مباراة الاتحاد السكندري
 

محمد الشناوي الذى حصل على انذارين امام الاتحاد السكندري وفاركو
محمد عبد المنعم يمتلك انذارين فى مباراتي سموحة وفيوتشر
ياسر إبراهيم لديه انذارين في لقائى الاتحاد السكندري وفاركو
محمد هاني يمتلك انذارين في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي 
اليو ديانج لديه انذارين في مباراتي الإسماعيلي بالدوري المحلي  
مروان عطية يمتلك إنذار قبل انتقاله للأهلي مع الاتحاد السكندري وإنذار مع الأهلي أمام الداخلية
كهربا حصل على انذارين في مباراتي الزمالك وسيراميكا كليوباترا

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4 لاعبين مهددين بالغياب فى الزمالك عن قمة الأهلي وهم: 
 

أحمد سيد زيزو  ومحمد عواد وثنائي خط الدفاع حاتم سكر  وحسام عبدالمجيد. 

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الزمالك بين نارين في قمة الأهلي 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مباراة القمة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال المصدر ذاته أن هناك مساع حثيثة من اجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة  الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز. 

أضاف : رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة يطالبان بقوة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل. 

استطرد : مطالب رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكرة جاءت عقب تهديد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي حال اقامتها بحكام مصريين.  

وبات نادي الزمالك بين نارين بشأن قمة الدوري أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري؛ بعدما خرجت أصوات تطالب بالانسحاب من القمة، اعتراضا على مشاركة محمود كهربا نجم القلعة الحمراء، وعدم تنفيذ عقوبة إيقافه 12 مباراة الصادرة في وقت سابق من اتحاد الكرة.

النادي الأهلي يترقب مشاركة غريمه التقليدي، نادي الزمالك في قمة الدوري من عدمه، لا سيما وأنها تعتبر حاسمة للتتويج بلقب الدوري الممتاز، حال الفوز أمام الإسماعيلي، وأمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يليه.

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جدل فى الزمالك حول لقاء القمة

سادت حالة من الجدل داخل نادي الزمالك حيث خرج فريق يتمسك بتكرار سيناريو الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي؛ اعتراضا على عدم تنفيذ عقوبة كهربا.

فيما يرى فريق آخر، ضرورة خوض اللقاء أمام الأهلي؛ لتفويت الفرصة على الغريم التقليدي في حسم لقب الدوري المحلي، وضرورة تحقيق الفوز على المارد الأحمر، ومواصلة سلسلة الانتصارات. 

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مدرب الزمالك يحسم المشاركة بقمة الأهلي 

ألمح مدرب الزمالك أوسوريو إلى مشاركة الفارس الأبيض فى قمة الدوري أمام الأهلي، عقب الانتهاء من لقاء المقاولون العرب في كأس مصر. 

وقال المدير الفني لنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو :" الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لإثبات أننا نستطيع منافستهم.

ويلتقي الزمالك وفيوتشر يوم السبت 8 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام، وستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

 

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