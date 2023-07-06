الزمالك اليوم.. حكام أجانب لقمة الأهلي ونجم الطلائع يقترب وقرار جديد لدونجا

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

حكام اجانب لقمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مباراة القمة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

قال المصدر ذاته أن هناك مساع حثيثة من اجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

أضاف : رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة يطالبان بقوة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.

استطرد : مطالب رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكرة جاءت عقب تهديد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي حال اقامتها بحكام مصريين.

تأجيل البت فى طعن ثنائي الأهلي والزمالك

قررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة تأجيل البت فى طعن الثنائي دونجا لاعب الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي .

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، إن البت في عقوبة دونجا وكهربا سيكون عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قيمتها 50 ألف جنيه وأرسلت القرار لمجلس إدارة الجبلاية.

نجم الطلائع على رادار الزمالك



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء يراقبون محمد شحاتة، لاعب وسط فريق طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي، خلال الفترة الحالية للوقوف على مستواه لمعرفة مدى إمكانية ضمه للفريق في الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لتعزيز خط الوسط بلاعب جديد في ظل اقتراب رحيل بعض لاعبي الوسط بناءً على قرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

