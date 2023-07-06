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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. أفشة يلوح بالرحيل وتعليق كهربا على إيقافه وشروط كولر بالميركاتو

النادي الاهلي
النادي الاهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي.

نجوم فرضوا شروطهم| الزمالك ينحنى أمام طلبات "فتوح".. والأهلي يرضخ إلى أوامر "الشحات" و"سافيو"

سيناريو الشحات يتكرر| أفشة يلوح بالرحيل.. وتجديد العقود صداع في دماغ الأهلي

أول رد فعل من كهربا نجم الأهلي على قرار إيقافه

نشر محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر كهربا بصورة  له من الملعب و علق برمز الأسد .

وقررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة تأجيل البت فى طعن الثنائي دونجا لاعب الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي .

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

شروط كولر فى صفقات الأهلي الجديدة

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن شرط كولر في صفقات الأهلي المقبل للموسم القادم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. كولر يوصي بالتعاقد مع لاعبين لا تزيد أعمارهم عن ٢٥ سنة في ميركاتو الصيف

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أفشة يلوح بالرحيل والأهلي يدرس التجديد 
 

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


قرار لجنة التخطيط في النادي الأهلي يأتي بعد تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي خلال الفترة الحالية عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية.


إدارة الكرة رفضت مناقشة الأمر نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي رفض رحيل بعض العناصر التي يعتمد عليها في الميركاتو بعد قرار بيع حمدي فتحي للوكرة القطري.


لجنة التخطيط فى الأهلي طلبت تمديد عقد أفشة مبكرا لمنع تكرار أزمة حسين الشحات واللعب بورقة العروض الخليجية لفرض شروط علي النادي وإنهاء الأمر مبكرًا قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده مع الفريق.


واقترحت لجنة التخطيط في النادي الأهلي  علي اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين قادمين والموافقة علي رحيله في حالة وصول عرض رسمي للنادي في أي وقت والابتعاد عن وكلاء اللاعبين في المماطلة وتأجيل تمديد عقده.

الأهلى كهربا اتحاد الكرة كولر محمود الخطيب حسين الشحات أفشة

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