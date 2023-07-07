منتخب كاريبي.. عرض مفاجئ يهدد استمرار أوسوريو مع الزمالك.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، تلقي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، عرضا لتدريب منتخب هندوراس، إحدى دول البحر الكاريبي خلفا للمدرب دييجو فاسكيز، الذي أقيل من منصبه "مؤخرا" بسبب سوء النتائج.

وذكر "إل فبار كاراكول" الكولومبي، أن أوسوريو تلقي عرضا لتدريب منتخب هندوراس في الفترة المقبلة.



وذكر موقع "diez"الهندوراسي، أن أوسوريو هو المرشح الأول لتدريب منتحب هندوراس من أجل تحقيق حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.



وأضاف أن الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم يواجة أزمة في إتمام التعاقد مع مدرب الزمالم ، وهي راتب المدرب الكولومبي إذ يحصل أوسوريو على راتب شهري مع نادي الزمالك يقدر بنحو 100 ألف دولار شهريا، وهو رقم كبير للغاية.



الزمالك يستعد لمواجهة فيوتشر:



في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.